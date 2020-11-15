Армения и Беларусь победили, Казахстан проиграл

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15 Ноября 2020, 21:55,
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Сборная Армении обыграла соперников из Грузии в матче пятого тура Лиги наций (2:1) и продолжает претендовать на первое место в квартете С2. Решающим стал гол Саркиса Адамяна.
В группе С4 за первое место поборются сборные Беларуси и Албании, которые обыграли соответственно Литву (2:0) и Казахстан (3:1).
Протокол игры
|33' Казарян Геворг (0:1)
|(1:1) Казаишвили Валерий 65'
|86' Адамян Саркис (1:2)
Макаридзе Георгий • Джигаури Джамбул • Хочолава Давид • Григалава Гиа • Наваловский Георгий • Канкава Джаба • Абурджания Георгий 76' 80' ( Микелтадзе Бека ( 80') • Давиташвили Зурико 56' ( Казаишвили Валерий ( 56') • Гвилия Валериане 80' ( Папунашвили Гиоргий ( 80') • Лобжанидзе Саба 80' ( Квеквескири Ника ( 80') • Лобжанидзе Элгуя 68' ( Качарава Ника ( 68')
Запасные: Кобахидзе Мамука • Лория Гиорги • Купатадзе Лазаре • Табидзе Джемал • Какабадзе Отар • Двали Лаша • Кашия Гурам
Юрченко Давид • Амбарцумян Оганес • Ароян Вараздат • Калисир Андре • Оганесян Арман 69' ( Григорян Сероб ( 69') • Барсегян Тигран • Удо Соломон 77' ( Бичахчян Ваан ( 77') • Григорян Артак • 35'Казарян Геворг 77' ( Мурадян Карен II ( 77') • Адамян Саркис 89' ( Восканян Тарон ( 89') • Карапетян Александр 77' ( Корян Аршак ( 77')
Запасные: Шахатуни Вардан • Акопян Акоп • Ишханян Айк • Меликсетян Григор • Восканян Андраник • Оганесян Камо
15 ноября. Стадион "Борис Пайчадзе".
Протокол игры
|(1:0) Яблонский Евгений 5'
|(2:0) Эбонг Макс 20'
Хаткевич Егор • Юзепчук Роман • 24'Поляков Денис • Сачивко Александр • Бордачёв Максим • Эбонг Макс • Кендыш Юрий 58' ( Маевский Иван ( 58') • Яблонский Евгений • Стасевич Игорь 82' ( Антилевский Дмитрий ( 82') • Лисакович Виталий 72' ( Бахар Иван ( 72') • Скавыш Максим 82' ( Климович Владислав ( 82')
Запасные: Наумов Никита • Хачатурян Андрей • Игнатович Сергей • Хадаркевич Руслан • Чичкан Антон • Карпович Сергей • Лаптев Денис • Печенин Кирилл
Шведкаускас Томас • Вайткунас Эгидиюс • Гашпуйтис Витас • Гирдвайнис Эдвинас • 33'Бенета Маркас • Edgaras Utkus 76' ( Романовский Даниэль ( 76') • Сливка Выкинтас • Новиковас Арвидас • Элиошюс Таутвидас 55' ( Сиргедас Гратас ( 55') • Ласицкас Юстас 30' 46' ( Лаукжемис Каролис ( 46') • Казлаускас Донатас 55' ( Велюлис Эрнестас ( 55')
15 ноября. Стадион "Динамо (Минск)".
Протокол игры
|(1:0) Чикалеши Сокол 16'
|(2:0) Исмайли Ардиан 23'
|25' Абикен Айбол (2:1)
|(3:1) Манай Рею 63'
Бериша Этрит • Весели Фредерик • Исмайли Ардиан • Джимсити Берат • Хюсай Эльсейд • Абраши Амир • 31'Каллаку Шерифф 53' ( Гьясула Клаус ( 53') • Мемушай Ледиан 87' ( Селахи Линдон ( 87') • Чикалеши Сокол 86' ( Балай Беким ( 86') • Узуни Мюрто 67' ( Дока Альби ( 67') • Манай Рею 86' ( Таулан Сефери ( 86')
Запасные: Селмани Гентьян • Чепеле Рамен • Рамадани Юльбер • Мемола Хюсен • Ходжа Албан • Исмайльгечи Марсель
Покатилов Стас • Вороговский Ян • Марочкин Александр • Керимжанов Олжас 1' 46' ( Тагыберген Асхат ( 46') • Алип Нуралы • 34'Бейсебеков Абзал • Куат Исламбек 88' ( Дарабаев Аслан ( 88') • Абикен Айбол 46' ( Федин Максим ( 46') • Суюмбаев Гафуржан 70' 71' ( Хижниченко Сергей ( 71') • Аимбетов Абат 71' ( Быстров Марат ( 71') • Щёткин Алексей
Запасные: Жангылышбай Токтар • Сейсен Мухаммеджан • Логвиненко Юрий • Непогодов Дмитрий • Перцух Юрий • Досмагамбетов Тимур
15 ноября. Стадион "Arena Kombetare".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Беларуси, Сборная Армении, Сборная Казахстана
Главное Казахстан проиграл, а Грузия и Литва? ))
Живе Беларусь!)))