Армения и Беларусь победили, Казахстан проиграл

Сборная Армении обыграла соперников из Грузии в матче пятого тура Лиги наций (2:1) и продолжает претендовать на первое место в квартете С2. Решающим стал гол Саркиса Адамяна.

В группе С4 за первое место поборются сборные Беларуси и Албании, которые обыграли соответственно Литву (2:0) и Казахстан (3:1).