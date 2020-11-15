Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Армения и Беларусь победили, Казахстан проиграл

15 Ноября 2020, 21:55,

Евро-Футбол.Ру

Сборная Армении обыграла соперников из Грузии в матче пятого тура Лиги наций (2:1) и продолжает претендовать на первое место в квартете С2. Решающим стал гол Саркиса Адамяна.

В группе С4 за первое место поборются сборные Беларуси и Албании, которые обыграли соответственно Литву (2:0) и Казахстан (3:1).

Протокол игры  
Грузия 1:2 Армения
    33' Казарян Геворг (0:1)
(1:1) Казаишвили Валерий 65'    
    86' Адамян Саркис (1:2)
Макаридзе Георгий Джигаури Джамбул Хочолава Давид Григалава Гиа Наваловский Георгий Канкава Джаба Абурджания Георгий   76'   80' (Микелтадзе Бека (   80') Давиташвили Зурико   56' (Казаишвили Валерий (   56') Гвилия Валериане   80' (Папунашвили Гиоргий (   80') Лобжанидзе Саба   80' (Квеквескири Ника (   80') Лобжанидзе Элгуя   68' (Качарава Ника (   68')
Запасные: Кобахидзе Мамука Лория Гиорги Купатадзе Лазаре Табидзе Джемал Какабадзе Отар Двали Лаша Кашия Гурам
Юрченко Давид Амбарцумян Оганес Ароян Вараздат Калисир Андре Оганесян Арман   69' (Григорян Сероб (   69') Барсегян Тигран Удо Соломон   77' (Бичахчян Ваан (   77') Григорян Артак   35' Казарян Геворг   77' (Мурадян Карен II (   77') Адамян Саркис   89' (Восканян Тарон (   89') Карапетян Александр   77' (Корян Аршак (   77')
Запасные: Шахатуни Вардан Акопян Акоп Ишханян Айк Меликсетян Григор Восканян Андраник Оганесян Камо
15 ноября. Стадион "Борис Пайчадзе".
Протокол игры  
Беларусь 2:0 Литва
(1:0) Яблонский Евгений 5'    
(2:0) Эбонг Макс 20'    
Хаткевич Егор Юзепчук Роман   24' Поляков Денис Сачивко Александр Бордачёв Максим Эбонг Макс Кендыш Юрий   58' (Маевский Иван (   58') Яблонский Евгений Стасевич Игорь   82' (Антилевский Дмитрий (   82') Лисакович Виталий   72' (Бахар Иван (   72') Скавыш Максим   82' (Климович Владислав (   82')
Запасные: Наумов Никита Хачатурян Андрей Игнатович Сергей Хадаркевич Руслан Чичкан Антон Карпович Сергей Лаптев Денис Печенин Кирилл
Шведкаускас Томас Вайткунас Эгидиюс Гашпуйтис Витас Гирдвайнис Эдвинас   33' Бенета Маркас Edgaras Utkus   76' (Романовский Даниэль (   76') Сливка Выкинтас Новиковас Арвидас Элиошюс Таутвидас   55' (Сиргедас Гратас (   55') Ласицкас Юстас   30'   46' (Лаукжемис Каролис (   46') Казлаускас Донатас   55' (Велюлис Эрнестас (   55')
Запасные: Паулаускас Гитис Linas Megelaitis Баравикас Роландас Петравичюс Деймантас Бараускас Доминикас Микеленис Дейвидас Вербицкас Овидиус Ignas Driomovas
15 ноября. Стадион "Динамо (Минск)".
Протокол игры  
Албания 3:1 Казахстан
(1:0) Чикалеши Сокол 16'    
(2:0) Исмайли Ардиан 23'    
    25' Абикен Айбол (2:1)
(3:1) Манай Рею 63'    
Бериша Этрит Весели Фредерик Исмайли Ардиан Джимсити Берат Хюсай Эльсейд Абраши Амир   31' Каллаку Шерифф   53' (Гьясула Клаус (   53') Мемушай Ледиан   87' (Селахи Линдон (   87') Чикалеши Сокол   86' (Балай Беким (   86') Узуни Мюрто   67' (Дока Альби (   67') Манай Рею   86' (Таулан Сефери (   86')
Запасные: Селмани Гентьян Чепеле Рамен Рамадани Юльбер Мемола Хюсен Ходжа Албан Исмайльгечи Марсель
Покатилов Стас Вороговский Ян Марочкин Александр Керимжанов Олжас   1'   46' (Тагыберген Асхат (   46') Алип Нуралы   34' Бейсебеков Абзал Куат Исламбек   88' (Дарабаев Аслан (   88') Абикен Айбол   46' (Федин Максим (   46') Суюмбаев Гафуржан   70'   71' (Хижниченко Сергей (   71') Аимбетов Абат   71' (Быстров Марат (   71') Щёткин Алексей
Запасные: Жангылышбай Токтар Сейсен Мухаммеджан Логвиненко Юрий Непогодов Дмитрий Перцух Юрий Досмагамбетов Тимур
15 ноября. Стадион "Arena Kombetare".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Беларуси, Сборная Армении, Сборная Казахстана
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
kalibr
15 Ноября 2020, 23:46

Главное Казахстан проиграл, а Грузия и Литва? ))

0
779
15 Ноября 2020, 22:27

Живе Беларусь!)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха