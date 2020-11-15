Голландия, Уэльс и Финляндия добыли важные победы

В воскресенье в Лиге наций сыграны некоторые матчи. Победа голландцев над сборной Боснии и Герцеговины (3:1) стала первой для команды под началом Франка де Бура. «Оранье» лидирует в своем квартете. Балканцы отправятся во второй по силе дивизион.

Ничего непонятно в группе В4. Уэльс в четвертый раз победил со счетом 1:0 (обыграв Ирландию) и продолжает на очко опережать финнов, которые одолели болгар.