Голландия, Уэльс и Финляндия добыли важные победы

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15 Ноября 2020, 21:55,
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В воскресенье в Лиге наций сыграны некоторые матчи. Победа голландцев над сборной Боснии и Герцеговины (3:1) стала первой для команды под началом Франка де Бура. «Оранье» лидирует в своем квартете. Балканцы отправятся во второй по силе дивизион.
Ничего непонятно в группе В4. Уэльс в четвертый раз победил со счетом 1:0 (обыграв Ирландию) и продолжает на очко опережать финнов, которые одолели болгар.
Протокол игры
|(1:0) Вейналдум Джорджиньо 6'
|(2:0) Вейналдум Джорджиньо 14'
|(3:0) Депай Мемфис 55'
|63' Превляк Смаил (3:1)
Крул Тим • Дюмфрис Дензел 64' ( Хатебур Ханс ( 64') • Де Врей Стефан • Блинд Дэйли • Вайндал Оуэн 79' ( Промес Куинси ( 79') • Классен Дэви • 68'Вейналдум Джорджиньо 65' ( Ван де Бек Донни ( 65') • Де Йонг Френки • Бергёйс Стивен 89' ( Стенгс Келвин ( 89') • Де Йонг Люк • Депай Мемфис 79' ( Ван Анхольт Патрик ( 79')
Запасные: Дроммел Йоэл • Вельтман Йоел • Бабель Райан • Бизот Марко • Ботман Свен • Мален Дониэлл • Гравенберх Райан
Шехич Ибрагим • Тодорович Дарко • 39'Хаджикадунич Деннис • Саничанин Синиша • 88'Колашинац Сеад • Цимирот Гойко • Пьянич Миралем 89' ( Зилькич Алмедин ( 89') • Крунич Раде 78' ( Татар Беньямин ( 78') • Вишча Эдин 78' ( Рахманович Амер ( 78') • Ходжич Армин 61' ( Превляк Смаил ( 61') • Гояк Амер 62' ( Данилович Владан ( 62')
Запасные: Пирич Кенан • Кадушич Адван • Лончар Стьепан • Ковачевич Аднан • Хаджич Ирфан • Адилович Ади
15 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры
|(1:0) Брукс Дэвид 67'
Уорд Дэнни II • Мефам Крис • Родон Джо • Ампаду Этан • Уильямс Неко • Норрингтон-Дэвис Рис 62' ( Мур Киффер ( 62' ) • 66'Моррелл Джозефф • 38'Дэвис Бен • 50'Джеймс Дэниэл • Бэйл Гарет • Брукс Дэвид
Запасные: Лоуренс Джеймс • Шихан Джош II • Робертс Тайлер • Кинг Томас • Локьер Том • Джонсон Бреннан • Матондо Рабби • Уильямс Оуайн • Смит Мэттью II • Робертс Коннор II • Гантер Кристофер
Рэндолф Даррен • Доэрти Мэтт • Даффи Шейн • 85'Лонг Кевин • О'Ши Дара 83' ( О'Дуда Каллум ( 83') • Брэйди Роберт 83' ( Бирн Джек ( 83') • Хендрик Джефф • 82'Моламби Джейсон 38' 76' ( Коллинз Джеймс II ( 76') • Хорган Дэрил 59' ( Найт Джейсон ( 59' ) • 80'Айда Адам 76' ( Хурихан Конор ( 76') • Макклин Джеймс
Запасные: Траверс Марк • Келлехер Каомхин • Кристи Сайрус • Магуайр Шон • Кларк Киран • Мэннинг Райан • Кёртис Ронан
15 ноября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
Протокол игры
|7' Пукки Теэму (0:1)
|45' Лод Робин (0:2)
|(1:2) Илиев Димитар 68'
Луков Мартин • Попов Страхил • Димитров Кристиан • Божиков Васил • 32'Dimitar Velkovski • Малинов Кристиян • 59'Карабелев Янис 85' ( Цветков Александар ( 85') • Делев Спас 62' 78' ( Карагерен Бирсент ( 78') • Янков Доминик 66' ( Илиев Димитар ( 66') • Иванов Галин 6' 78' ( Ковачев Светослав ( 78') • Краев Божидар 57'
Запасные: Караджов Иван • Василев Александар II • Сисиньо Неусиано • Hristiyan Vasilev • Юсеин Серкан • Александров Денислав
Градецки Лукаш • Алхо Николай • 10'Тойвио Йоона • Араюури Паулус • Уронен Йере • Лод Робин • Камара Глен • Спарв Тим 60' 69' ( Соири Пюрю ( 69') • Тейлор Роберт 69' ( Шуллер Расмус ( 69' ) • 83'Пукки Теэму 89' ( Нисканен Ильмари ( 89') • Похьянпало Йоэль 35' ( Форсс Маркус ( 35')
Запасные: Йоронен Йессе • Яаккола Ансси • Хямяляйнен Нико • Ояла Юхани • О'Шоунесси Даниэль • Кауко Йони • Валакари Онни • Карялайнен Расмус
15 ноября. Стадион "Васил Левски"
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Голландии, Сборная Ирландии, Сборная Уэльса, Сборная Болгарии, Сборная Финляндии