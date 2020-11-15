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Голландия, Уэльс и Финляндия добыли важные победы

15 Ноября 2020, 21:55,


В воскресенье в Лиге наций сыграны некоторые матчи. Победа голландцев над сборной Боснии и Герцеговины (3:1) стала первой для команды под началом Франка де Бура. «Оранье» лидирует в своем квартете. Балканцы отправятся во второй по силе дивизион.

Ничего непонятно в группе В4. Уэльс в четвертый раз победил со счетом 1:0 (обыграв Ирландию) и продолжает на очко опережать финнов, которые одолели болгар.

Протокол игры  
Голландия 3:1 Босния и Герцеговина
(1:0) Вейналдум Джорджиньо 6'    
(2:0) Вейналдум Джорджиньо 14'    
(3:0) Депай Мемфис 55'    
    63' Превляк Смаил (3:1)
Крул Тим Дюмфрис Дензел   64' (Хатебур Ханс (   64') Де Врей Стефан Блинд Дэйли Вайндал Оуэн   79' (Промес Куинси (   79') Классен Дэви   68' Вейналдум Джорджиньо   65' (Ван де Бек Донни (   65') Де Йонг Френки Бергёйс Стивен   89' (Стенгс Келвин (   89') Де Йонг Люк Депай Мемфис   79' (Ван Анхольт Патрик (   79')
Запасные: Дроммел Йоэл Вельтман Йоел Бабель Райан Бизот Марко Ботман Свен Мален Дониэлл Гравенберх Райан
Шехич Ибрагим Тодорович Дарко   39' Хаджикадунич Деннис Саничанин Синиша   88' Колашинац Сеад Цимирот Гойко Пьянич Миралем   89' (Зилькич Алмедин (   89') Крунич Раде   78' (Татар Беньямин (   78') Вишча Эдин   78' (Рахманович Амер (   78') Ходжич Армин   61' (Превляк Смаил (   61') Гояк Амер   62' (Данилович Владан (   62')
Запасные: Пирич Кенан Кадушич Адван Лончар Стьепан Ковачевич Аднан Хаджич Ирфан Адилович Ади
15 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры  
Уэльс 1:0 Ирландия
(1:0) Брукс Дэвид 67'    
Уорд Дэнни II Мефам Крис Родон Джо Ампаду Этан Уильямс Неко Норрингтон-Дэвис Рис   62' (Мур Киффер (   62'   66') Моррелл Джозефф   38' Дэвис Бен   50' Джеймс Дэниэл Бэйл Гарет Брукс Дэвид
Запасные: Лоуренс Джеймс Шихан Джош II Робертс Тайлер Кинг Томас Локьер Том Джонсон Бреннан Матондо Рабби Уильямс Оуайн Смит Мэттью II Робертс Коннор II Гантер Кристофер
Рэндолф Даррен Доэрти Мэтт Даффи Шейн   85' Лонг Кевин О'Ши Дара   83' (О'Дуда Каллум (   83') Брэйди Роберт   83' (Бирн Джек (   83') Хендрик Джефф   82' Моламби Джейсон   38'   76' (Коллинз Джеймс II (   76') Хорган Дэрил   59' (Найт Джейсон (   59'   80') Айда Адам   76' (Хурихан Конор (   76') Макклин Джеймс
Запасные: Траверс Марк Келлехер Каомхин Кристи Сайрус Магуайр Шон Кларк Киран Мэннинг Райан Кёртис Ронан
15 ноября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
Протокол игры  
Болгария 1:2 Финляндия
    7' Пукки Теэму (0:1)
    45' Лод Робин (0:2)
(1:2) Илиев Димитар 68'    
Луков Мартин Попов Страхил Димитров Кристиан Божиков Васил   32' Dimitar Velkovski Малинов Кристиян   59' Карабелев Янис   85' (Цветков Александар (   85') Делев Спас   62'   78' (Карагерен Бирсент (   78') Янков Доминик   66' (Илиев Димитар (   66') Иванов Галин   6'   78' (Ковачев Светослав (   78') Краев Божидар   57'
Запасные: Караджов Иван Василев Александар II Сисиньо Неусиано Hristiyan Vasilev Юсеин Серкан Александров Денислав
Градецки Лукаш Алхо Николай   10' Тойвио Йоона Араюури Паулус Уронен Йере Лод Робин Камара Глен Спарв Тим   60'   69' (Соири Пюрю (   69') Тейлор Роберт   69' (Шуллер Расмус (   69'   83') Пукки Теэму   89' (Нисканен Ильмари (   89') Похьянпало Йоэль   35' (Форсс Маркус (   35')
Запасные: Йоронен Йессе Яаккола Ансси Хямяляйнен Нико Ояла Юхани О'Шоунесси Даниэль Кауко Йони Валакари Онни Карялайнен Расмус
15 ноября. Стадион "Васил Левски"
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Голландии, Сборная Ирландии, Сборная Уэльса, Сборная Болгарии, Сборная Финляндии
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