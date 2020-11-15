Бабель покинул расположение сборной Голландии из-за плохого самочувствия

Полузащитник Райан Бабель покинул расположение сборной Голландии.

Как сообщает пресс-служба голландской сборной, отъезд Бабеля связан с плохим самочувствием. Отмечается, что Бабель сдал три отрицательных теста на коронавирус, но медицинским штабом было принято решение изолировать футболиста от команды.

Сегодня, 15 ноября, сборная Голландии на своём поле принимает сборную Боснии и Герцеговины, на данный момент идёт 61-я минута матча, голландцы впереди со счётом 3:0.

33-летний Бабель на клубном уровне выступает за «Галатасарай», в нынешнем сезоне он сыграл одиннадцать матчей за турецкий клуб, забил два гола и отдал две голевые передачи.