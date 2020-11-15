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Гилерме – в основе сборной России на матч с Турцией

15 Ноября 2020, 18:50,

Global Look Press

Сегодня, 15 ноября, в рамках группового этапа Лиги наций сборная России на выезде сыграет против сборной Турции.

Стал известен стартовый состав нашей сборной.

Сборная России: Гилерме, Жирков, Кудряшов, Джикия, Семёнов, Зобнин, Оздоев, Кузяев, Черышев, Алексей Миранчук, Заболотный.

Запасные: Сафонов, Джанаев, Караваев, Дивеев, Евгеньев, Обляков, Фомин, Антон Миранчук, Ерохин, Бакаев, Ионов и Соболев.

Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

После четырёх туров наша сборная возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе восемь очков. Идущая следом сборная Венгрии отстает на один зачетный балл.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная России
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Комментарии (3)
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0
KPOT
15 Ноября 2020, 19:41

Гилерме= 2 привоза ждите!
Опять Жирков, хватит его насиловать! Дайте человеку спокойно завершить карьеру, а не с серьезной травмой!

1
Nashterator
15 Ноября 2020, 19:30

Главное Заболотный в атаке. Прям камень с плеч

0
Марченко Максим
15 Ноября 2020, 18:58

Несколько странный состав России ,как минимум 3 позиции на поле.

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