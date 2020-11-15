Гилерме – в основе сборной России на матч с Турцией

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15 Ноября 2020, 18:50,
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Сегодня, 15 ноября, в рамках группового этапа Лиги наций сборная России на выезде сыграет против сборной Турции.
Стал известен стартовый состав нашей сборной.
Сборная России: Гилерме, Жирков, Кудряшов, Джикия, Семёнов, Зобнин, Оздоев, Кузяев, Черышев, Алексей Миранчук, Заболотный.
Запасные: Сафонов, Джанаев, Караваев, Дивеев, Евгеньев, Обляков, Фомин, Антон Миранчук, Ерохин, Бакаев, Ионов и Соболев.
Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
После четырёх туров наша сборная возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе восемь очков. Идущая следом сборная Венгрии отстает на один зачетный балл.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная России
Гилерме= 2 привоза ждите!
Опять Жирков, хватит его насиловать! Дайте человеку спокойно завершить карьеру, а не с серьезной травмой!
Главное Заболотный в атаке. Прям камень с плеч
Несколько странный состав России ,как минимум 3 позиции на поле.