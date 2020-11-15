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Дешам: «Если я ставлю Рабьо, значит он этого заслуживает»

15 Ноября 2020, 18:01,

twitter.com

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам лестно отозвался о полузащитнике «Ювентуса» Адриан Рабьо.

«Рабьо сильно прибавил. После «ПСЖ» у него хватало трудностей, его карьера в «Ювентусе» начиналась не самым лучшим образом. Я не могу сказать, в чем он конкретно изменился, но он уже другой игрок.

Сейчас между нами существует доверие, мы продолжаем обсуждать любой вопрос. Он не сомневается, играет ли он слишком грубо или наоборот, потому что мы всегда разговариваем обо всём. Он умеет адаптироваться.

Мы не можем изменить прошлое, смотрим только вперед. Если я выбираю его, это значит, что он заслуживает играть», - цитирует Дешама Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Дидье Дешам, Адриан Рабьо
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