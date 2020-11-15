Канте: «Мне приятно играть с Погба»

Полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте поделился эмоциями от игры с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

«Он был травмирован, какое-то время мы не играли вместе, но я помню наши выступления на чемпионате мира. Приятно играть с Погба.

Победа над сборной Португалии? Мы прекрасно чувствовали себя на поле, доволен и своим, и командным выступлением. Мы играли на том уровне, на котором должны были играть. От нас многого ждут, потому что мы являемся чемпионами мира. Чемпионат Европы станет ещё одним испытанием для нашей команды», - цитирует Канте Goal.

Напомним, что чемпионат Европы должен пройти летом 2021 года.