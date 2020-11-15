​Мбаппе готов сыграть против Швеции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе готов выйти на поле в матче заключительного тура Лиги наций против Швеции. Об этом на пресс-конференции после игры с Португалией рассказал главный тренер команды Дидье Дешам.

Напомним, Мбаппе получил травму в матче за «ПСЖ» в конце октября. С тех пор форвард не выходил на поле, но Дешам всё же вызвал его в ряды сборной на ноябрьский сбор.

«Он готов сыграть против Швеции и хочет выйти на поле», - сказал Дешам.

В турнирном плане домашний матч против Швеции 17 ноября уже не будет ничего значить для Франции. Обыграв на выезде Португалию (1:0), команда Дидье Дешама обеспечила себе первое место и участие в финале четырёх.