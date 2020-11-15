Денис Попов: «Лучше Чалову забить один гол Турции, чем пять – Молдове»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым предположил развитие событий в матче Лиги наций

- С молдаванами был товарищеский матч, а главные выводы делаются только по официальным. Самое главное, как с турками сыграют. Посмотрим, шансы 50 на 50. Надо побеждать, и всё. Ну как минимум вничью сыграть. Наступило то время, когда нужен результат.

Отсутствие Дзюбы – большой минус, и как раз игра с Молдовой это показала. С другой стороны, то же был товарищеский матч. Чалов мог забить Молдове пять мячей, и все бы охали-ахали, какой он молодец. Но лучше наоборот. Может, и хорошо, что не победили Молдову, а теперь в Турции соберутся, по-другому сыграют, Чалов забьёт гол, и нас устроит победа в крупным счётом, хотя бы 1:0.