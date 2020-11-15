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Игрок сборной Сан-Марино расплакался во время интервью

15 Ноября 2020, 09:51,


Футболист сборной Сан-Марино Данте Росси расплакался во время интервью после ничьей с Гибралтаром (0:0).

Напомним, национальная команда Сан-Марино впервые в истории смогла не проиграть в двух подряд официальных матчах.

«Для меня это действительно мечта. У меня нет много слов – моя семья счастлива. Я посвящаю эту ничью маленькой стране с большим сердцем. Извините», - сказал Росси в интервью RTV San Marino, расплакавшись.

Сборная Сан-Марино завершила сезон Лиги наций с двумя очками в активе. Гибралтар и Лихтенштейн разыграют первое место в этом трио в очной дуэли. Представителям Гибралтара достаточно не проиграть дома.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Сан-Марино, Данте Росси
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Комментарии (2)
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0
Bettega
15 Ноября 2020, 11:16

У меня нет много слов – моя семья счастлива. что, КАРЛ?????????????????

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Underdog
15 Ноября 2020, 10:34

Вот оно счастье. Для кого-то это две ничьи, а для кого-то победа на ЧМ. Но радость равноценная в обоих случаях

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