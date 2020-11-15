Швеция обыграла хорватов, запутав ситуацию в группе

В группе А3 за выживание бились Швеция и Хорватия. Скандинавы выглядели интереснее и острее, что вылилось в голы Деяна Кулушевски и Маркуса Даниэльссона в конце первого тайма. Даниэльссон стал автором мяча в свои ворота, вернув интригу. Но счет не изменился - 2:1. Перед последним туром у соперников по три очка.