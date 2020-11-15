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Швеция обыграла хорватов, запутав ситуацию в группе

15 Ноября 2020, 00:43,

Depositphotos

В группе А3 за выживание бились Швеция и Хорватия. Скандинавы выглядели интереснее и острее, что вылилось в голы Деяна Кулушевски и Маркуса Даниэльссона в конце первого тайма. Даниэльссон стал автором мяча в свои ворота, вернув интригу. Но счет не изменился - 2:1. Перед последним туром у соперников по три очка.

Протокол игры  
Швеция 2:1 Хорватия
(1:0) Кулушевски Деян 36'    
(2:0) Даниэльссон Маркус 45'    
    81' Даниэльссон Маркус (2:1)
Ольсен Робин Люстиг Микаэль Линделоф Виктор Даниэльссон Маркус Бенгтссон Пьер Ларссон Себастьян Олссон Кристоффер Экдаль Олбин   86' Форсберг Эмиль Берг Маркус Кулушевски Деян   74' (Классон Виктор (   74')
Запасные: Йонссон Карл-Йохан Сема Кен Сванберг Маттиас Свенссон Густаф Крафт Эмиль Хеландер Филип Исак Александр Нордфельдт Кристоффер Ольссон Мартин Каюсте Йенс Кайсон Робин
Ливакович Доминик Уремович Филип   41' (Юранович Йосип (   41') Понграчич Марин   77' (Рог Марко (   77') Чалета-Цар Дуе   35' Баришич Борна Модрич Лука Ковачич Матео   77' (Петкович Бруно (   77') Брекало Йосип   68'   77' (Мелняк Дарио (   77') Влашич Никола Перишич Иван Будимир Анте   63' (Пашалич Марио (   63')
Запасные: Слуга Симон Башич Тома Грбич Иво Бадель Милан Оршич Мислав Брадарич Домагой Колак Антонио-Мирко
14 ноября. Стадион "Френдс Арена".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Хорватии, Сборная Швеции
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