Швеция обыграла хорватов, запутав ситуацию в группе

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15 Ноября 2020, 00:43,
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В группе А3 за выживание бились Швеция и Хорватия. Скандинавы выглядели интереснее и острее, что вылилось в голы Деяна Кулушевски и Маркуса Даниэльссона в конце первого тайма. Даниэльссон стал автором мяча в свои ворота, вернув интригу. Но счет не изменился - 2:1. Перед последним туром у соперников по три очка.
Протокол игры
|(1:0) Кулушевски Деян 36'
|(2:0) Даниэльссон Маркус 45'
|81' Даниэльссон Маркус (2:1)
Ольсен Робин • Люстиг Микаэль • Линделоф Виктор • Даниэльссон Маркус • Бенгтссон Пьер • Ларссон Себастьян • Олссон Кристоффер • Экдаль Олбин • 86'Форсберг Эмиль • Берг Маркус • Кулушевски Деян 74' ( Классон Виктор ( 74')
Запасные: Йонссон Карл-Йохан • Сема Кен • Сванберг Маттиас • Свенссон Густаф • Крафт Эмиль • Хеландер Филип • Исак Александр • Нордфельдт Кристоффер • Ольссон Мартин • Каюсте Йенс • Кайсон Робин
Ливакович Доминик • Уремович Филип 41' ( Юранович Йосип ( 41') • Понграчич Марин 77' ( Рог Марко ( 77') • Чалета-Цар Дуе • 35'Баришич Борна • Модрич Лука • Ковачич Матео 77' ( Петкович Бруно ( 77') • Брекало Йосип 68' 77' ( Мелняк Дарио ( 77') • Влашич Никола • Перишич Иван • Будимир Анте 63' ( Пашалич Марио ( 63')
Запасные: Слуга Симон • Башич Тома • Грбич Иво • Бадель Милан • Оршич Мислав • Брадарич Домагой • Колак Антонио-Мирко
14 ноября. Стадион "Френдс Арена".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Хорватии, Сборная Швеции