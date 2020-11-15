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​Зоммер взял два пенальти от Рамоса в одном матче – испанец забивал все пенальти более двух лет

15 Ноября 2020, 00:35,

Global Look Press

В субботу вечером сборная Испании в пятом туре Лиги наций проводит гостевой матч против Швейцарии. Серхио Рамос дважды мог сравнивать счёт, но он дважды не забивал с пенальти – на 57-й и 80-й минутах. В обоих случаях на высоте оказывался голкипер Ян Зоммер.

Как сообщает Gracenote Live, Рамос не забил пенальти впервые с 9 мая 2018 года, когда он попал в штангу с одиннадцати метров в игре против «Севильи». Серия Серхио оборвалась на 25 точных ударах с пенальти.

Стоит напомнить, что в этот вечер Рамос побил рекорд Джанлуиджи Буффона и стал рекордсменом по количеству игр среди сборных УЕФА (177 игр).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Сборная Испании, Серхио Рамос
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