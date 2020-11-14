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​Игрок «Рубина» Уремович получил травму в матче за сборную Хорватии

14 Ноября 2020, 23:34,

Global Look Press

Защитник «Рубина» Филип Уремович только в сентябре дебютировал за сборную Хорватии. В субботу вечером 23-летний футболист проводил шестой поединок в составе национальной команды, но был вынужден покинуть поле уже в конце первого тайма. Судя по всему, Уремович получил повреждение задней поверхности бедра.

Главному тренеру сборной Хорватии Златко Даличу пришлось в срочном порядке выпускать на футбольное поле Йосипа Юрановича.

За время ноябрьской паузы на матчи сборных «Рубин» потерял уже третьего игрока. Ранее коронавирус был выявлен у Хвичи Кварацхелии и Хван Ин Бома. 

Следить за ходом поединка Лиги наций между сборными Швеции и Хорватии можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Сборная Хорватии, Филип Уремович
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