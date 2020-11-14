Кипр обыграл Люксембург, Азербайджан и Черногория не забивали

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14 Ноября 2020, 21:55,
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В двух группах Лиги наций сыграны матчи пятого тура. Люксембург мог упрочить лидерство в квартете С1, но из-за удаления на 33-й минуте упустил перевес в счете и уступил 1:2. Черногория также не сильно улучшила положение в таблице, и также из-за красной карточки (на 45-й минуте) - ничья с Азербайджаном 0:0.
Сборные Латвии и Фарерских островов в группе D1 поделили очки, забив по голу за одну минуту - 1:1. В шестом туре за первое место поспорят Мальта и Фареры.
Протокол игры
|Кипр
|2:1
|Люксембург
|5' Кусулос Янис (0:1)
|(1:1) Кастанос Григорис 34'
|(2:1) Кастанос Григорис 71'
Деметриу Деметрис • Антониу Минас 1' 82' ( Папафотис Вассилис ( 82') • Лайфис Константинос • Christos Shelis • Иоанну Николас • 14'Кастанос Григорис 82' ( Кириаку Харис ( 82') • Кусулос Янис 40' 62' ( Янну Томас ( 62' ) • 79'Артиматас Костакис • Ционис Маринос 62' ( Кириаку Хараламбос ( 62') • Marios Ilia • 22'Питтас Яннис
Морис Антони • Жанс Лоран • Герсон Ларс • 33'Селимович Вахид • Карлсон Дирк • 19'Родригес Жерсон • Синани Данел • Баррейро Леандро • Пинту Мика • Муратович Эдвин • Тиль Венсан 70' ( Девилль Морис ( 70')
Запасные: Граца Марвин • Бенси Стефано • Махмутович Энес • Бонерт Флориан • Тилль Себастьян • Seid Korac • Кипс Тим • Mathias Olesen • Timothe Rupil • Скендерович Алдин • Щон Ральф
14 ноября. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).
Протокол игры
Магомедалиев Шахрудин • Медведев Максим • 31'Бадалов Эльвин 67' ( Искендерли Вусал ( 67') • Гусейнов Бадави • 63'Салахлы Азер • Гусейнов Аббас 43' ( Сейдиев Амин ( 43' ) • 50'Гараев Гара • Мустафаев Вугар 23' 46' ( Джамалов Элвин ( 46') • Садыхов Рагим 46' ( Шейдаев Рамиль ( 46') • Муталлимов Теллур 81' ( Наджафов Хаял ( 81') • Мадатов Махир
Запасные: Мамедов Рахиль • Аббасов Мирабдулла • Иббрахимли Исмаил • Челик Мерт • Алиев Шахрияр II • Байрамов Айдын • Балаев Эмил
Миятович Милан • Марусич Адам • Шофранац Александар • Вуячич Игор • Радунович Ристо • Иванович Игор 43' • 45'Шчекич Александар 81' ( Савичевич Вукан ( 81') • Бакич Марко • Хакшабанович Сеад • Мугоша Стефан 58' ( Болевич Александар ( 58' ) • 75'Йоветич Стеван
Запасные: Раичкович Милош • Петкович Даниель • Йовович Владимир • Косович Небойша • Исламович Дино • Драгоевич Милош • Балич Саша • Бечирай Фатос • Вукчевич Марко
14 ноября. Стадион "СрК Запрешич".
Протокол игры
|(1:0) Камеш Владимир 59'
|60' Ванхамар Гуннар (1:1)
Озолс Роберт • Савалниекс Робертс • Черномордийс Антонийс • Дубра Каспар • Юрковскис Райвис • Карклиньш Кришс • Ругинс Ритварс 61' ( Онтужанс Даниэлс ( 61' ) • 88'Камеш Владимир 61' ( Савельевс Алексейс ( 61') • Икаунекс Янис 90' ( Яунземс Алвис ( 90') • Цыганик Андрей 71' ( Кигурс Мартиньш ( 71' ) • 77'Гутковский Владислав
Запасные: Икстенс Каспарс • Стуглис Элвис • Ошс Давис • Стуглис Ингарс • Икаунекс Давис • Ошс Марцис • Робертс Улдрикис • Кроллис Раймондс
Гестсон Тейтур • Соренсен Гилли • Наттестад Сонни • Феро Одмар • Давидсен Вильормур • 58'Бьярталид Йоаннес • Ватнхамар Сольви • Балдвинссон Рогви 68' ( Йоэнсен Кристиан ( 68') • Ванхамар Гуннар • Ольсен Клеминт • Ольсен Мейнхард 83' ( Якобсен Хильмар-Леон ( 83')
14 ноября. Стадион "Даугава".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Азербайджана, Сборная Черногории, Сборная Люксембурга, Сборная Кипра, Сборная Латвии, Сборная Фарерских Островов