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Кипр обыграл Люксембург, Азербайджан и Черногория не забивали

14 Ноября 2020, 21:55,

Евро-Футбол.Ру

В двух группах Лиги наций сыграны матчи пятого тура. Люксембург мог упрочить лидерство в квартете С1, но из-за удаления на 33-й минуте упустил перевес в счете и уступил 1:2. Черногория также не сильно улучшила положение в таблице, и также из-за красной карточки  (на 45-й минуте) - ничья с Азербайджаном 0:0.

Сборные Латвии и Фарерских островов в группе D1 поделили очки, забив по голу за одну минуту - 1:1. В шестом туре за первое место поспорят Мальта и Фареры.

Протокол игры  
Кипр 2:1 Люксембург
    5' Кусулос Янис (0:1)
(1:1) Кастанос Григорис 34'    
(2:1) Кастанос Григорис 71'    
Деметриу Деметрис Антониу Минас   1'   82' (Папафотис Вассилис (   82') Лайфис Константинос Christos Shelis Иоанну Николас   14' Кастанос Григорис   82' (Кириаку Харис (   82') Кусулос Янис   40'   62' (Янну Томас (   62'   79') Артиматас Костакис Ционис Маринос   62' (Кириаку Хараламбос (   62') Marios Ilia   22' Питтас Яннис
Запасные: Христофи Димитрос Лойзу Лойзос Гогич Александрос Кателарис Фанос Какулис Андроникос Михаил Неофитос Кирякидес Хараламбос Макрис Андреас
Морис Антони Жанс Лоран Герсон Ларс   33' Селимович Вахид Карлсон Дирк   19' Родригес Жерсон Синани Данел Баррейро Леандро Пинту Мика Муратович Эдвин Тиль Венсан   70' (Девилль Морис (   70')
Запасные: Граца Марвин Бенси Стефано Махмутович Энес Бонерт Флориан Тилль Себастьян Seid Korac Кипс Тим Mathias Olesen Timothe Rupil Скендерович Алдин Щон Ральф
14 ноября. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).
Протокол игры  
Азербайджан 0:0 Черногория
Магомедалиев Шахрудин Медведев Максим   31' Бадалов Эльвин   67' (Искендерли Вусал (   67') Гусейнов Бадави   63' Салахлы Азер Гусейнов Аббас   43' (Сейдиев Амин (   43'   50') Гараев Гара Мустафаев Вугар   23'   46' (Джамалов Элвин (   46') Садыхов Рагим   46' (Шейдаев Рамиль (   46') Муталлимов Теллур   81' (Наджафов Хаял (   81') Мадатов Махир
Запасные: Мамедов Рахиль Аббасов Мирабдулла Иббрахимли Исмаил Челик Мерт Алиев Шахрияр II Байрамов Айдын Балаев Эмил
Миятович Милан Марусич Адам Шофранац Александар Вуячич Игор Радунович Ристо Иванович Игор   43'   45' Шчекич Александар   81' (Савичевич Вукан (   81') Бакич Марко Хакшабанович Сеад Мугоша Стефан   58' (Болевич Александар (   58'   75') Йоветич Стеван
Запасные: Раичкович Милош Петкович Даниель Йовович Владимир Косович Небойша Исламович Дино Драгоевич Милош Балич Саша Бечирай Фатос Вукчевич Марко
14 ноября. Стадион "СрК Запрешич".


 

Протокол игры  
Латвия 1:1 Фарерские острова
(1:0) Камеш Владимир 59'    
    60' Ванхамар Гуннар (1:1)
Озолс Роберт Савалниекс Робертс Черномордийс Антонийс Дубра Каспар Юрковскис Райвис Карклиньш Кришс Ругинс Ритварс   61' (Онтужанс Даниэлс (   61'   88') Камеш Владимир   61' (Савельевс Алексейс (   61') Икаунекс Янис   90' (Яунземс Алвис (   90') Цыганик Андрей   71' (Кигурс Мартиньш (   71'   77') Гутковский Владислав
Запасные: Икстенс Каспарс Стуглис Элвис Ошс Давис Стуглис Ингарс Икаунекс Давис Ошс Марцис Робертс Улдрикис Кроллис Раймондс
Гестсон Тейтур Соренсен Гилли Наттестад Сонни Феро Одмар Давидсен Вильормур   58' Бьярталид Йоаннес Ватнхамар Сольви Балдвинссон Рогви   68' (Йоэнсен Кристиан (   68') Ванхамар Гуннар Ольсен Клеминт Ольсен Мейнхард   83' (Якобсен Хильмар-Леон (   83')
Запасные: Вардум Барталь Дан Берг И Сойлу Барталстову Кай Юстинуссен Адриан Хансен Хедин Vidar Ari Jonsson1 Якобсен Магнус Нильсен Гуннар Даниэльсен Йоаннес
14 ноября. Стадион "Даугава".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Азербайджана, Сборная Черногории, Сборная Люксембурга, Сборная Кипра, Сборная Латвии, Сборная Фарерских Островов
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