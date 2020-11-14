Кипр обыграл Люксембург, Азербайджан и Черногория не забивали

В двух группах Лиги наций сыграны матчи пятого тура. Люксембург мог упрочить лидерство в квартете С1, но из-за удаления на 33-й минуте упустил перевес в счете и уступил 1:2. Черногория также не сильно улучшила положение в таблице, и также из-за красной карточки (на 45-й минуте) - ничья с Азербайджаном 0:0.

Сборные Латвии и Фарерских островов в группе D1 поделили очки, забив по голу за одну минуту - 1:1. В шестом туре за первое место поспорят Мальта и Фареры.



