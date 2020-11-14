Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Сборная Сан-Марино впервые в истории не проиграла в двух матчах подряд

14 Ноября 2020, 19:32,


В субботу сборная Сан-Марино в пятом туре сезона Лиги наций на своём поле сыграла вничью с Гибралтаром (0:0), несмотря на удаление в своём составе в начале второго тайма. Как сообщает журналист Саймон Стоун в Twitter, санмаринская национальная команда не проиграла в двух официальных матчах кряду впервые в своей истории.

Напомним, в прошлом официальном матче сборная Сан-Марино в октябре сыграла вничью с Лихтенштейном с тем же результатом 0:0.

Несмотря на две ничьи в четырёх матчах, сборная Сан-Марино финиширует на последнем месте в своей группе, состоящей из трёх команд.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Сан-Марино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд