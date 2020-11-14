​Сборная Сан-Марино впервые в истории не проиграла в двух матчах подряд

В субботу сборная Сан-Марино в пятом туре сезона Лиги наций на своём поле сыграла вничью с Гибралтаром (0:0), несмотря на удаление в своём составе в начале второго тайма. Как сообщает журналист Саймон Стоун в Twitter, санмаринская национальная команда не проиграла в двух официальных матчах кряду впервые в своей истории.

Напомним, в прошлом официальном матче сборная Сан-Марино в октябре сыграла вничью с Лихтенштейном с тем же результатом 0:0.

Несмотря на две ничьи в четырёх матчах, сборная Сан-Марино финиширует на последнем месте в своей группе, состоящей из трёх команд.