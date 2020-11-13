Мостовой: «Меня удивило, что капитаном национальной сборной вышел не Жирков»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой считает, что капитаном сборной России в матче против сборной Молдовы (0:0) должен был быть не Георгий Джикия, а защитник «Зенита» Юрий Жирков.

«Меня удивило, что капитаном национальной сборной вышел не Жирков. Странно, что эту тему никто не затронул. Ясно, что решает главный тренер», - цитирует Мостового ТАСС.

В активе 37-летнего Жиркова 2 гола в 98 матчах за сборную России, за которую он дебютировал в феврале 2005 года.

Напомним, что до вчерашнего матча капитаном нашей сборной являлся нападающий Артём Дзюба, но он был исключен из заявки на ноябрьские матчи из-за выложенного в сеть видео с его участием.