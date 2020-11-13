Мостовой: «Меня удивило, что капитаном национальной сборной вышел не Жирков»

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13 Ноября 2020, 18:59,
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой считает, что капитаном сборной России в матче против сборной Молдовы (0:0) должен был быть не Георгий Джикия, а защитник «Зенита» Юрий Жирков.
«Меня удивило, что капитаном национальной сборной вышел не Жирков. Странно, что эту тему никто не затронул. Ясно, что решает главный тренер», - цитирует Мостового ТАСС.
В активе 37-летнего Жиркова 2 гола в 98 матчах за сборную России, за которую он дебютировал в феврале 2005 года.
Напомним, что до вчерашнего матча капитаном нашей сборной являлся нападающий Артём Дзюба, но он был исключен из заявки на ноябрьские матчи из-за выложенного в сеть видео с его участием.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Юрий Жирков, Александр Мостовой