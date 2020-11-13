Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мостовой: «Меня удивило, что капитаном национальной сборной вышел не Жирков»

13 Ноября 2020, 18:59,

Евро-Футбол.Ру

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой считает, что капитаном сборной России в матче против сборной Молдовы (0:0) должен был быть не Георгий Джикия, а защитник «Зенита» Юрий Жирков.

«Меня удивило, что капитаном национальной сборной вышел не Жирков. Странно, что эту тему никто не затронул. Ясно, что решает главный тренер», - цитирует Мостового ТАСС.

В активе 37-летнего Жиркова 2 гола в 98 матчах за сборную России, за которую он дебютировал в феврале 2005 года.

Напомним, что до вчерашнего матча капитаном нашей сборной являлся нападающий Артём Дзюба, но он был исключен из заявки на ноябрьские матчи из-за выложенного в сеть видео с его участием.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Юрий Жирков, Александр Мостовой
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала