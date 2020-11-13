Эмерсон – о матче против сборной Польши: «Будет тяжело»

Защитник лондонского «Челси» и сборной Италии Эмерсон поделился ожиданиями от матча против сборной Польши в рамках группового этапа Лиги наций.

«Мы ожидаем матча с тяжелой командой, как это было и в первой игре. Несмотря на все наши усилия, нам не удалось победить в тот раз.

Я мало играю за «Челси», но я спокоен и уверен в себе, думаю, что в скором времени ситуация улучшится. Посмотрим, что будет через два месяца, и останусь ли я в Лондоне или перейду куда-нибудь.

Игра в футбол – это моя страсть, матчи каждые три дня, да ещё и за сборную делают меня счастливыми, но я уважаю и тех людей, кто думает, что мы играем слишком часто», - цитирует Эмерсона Football Italia.