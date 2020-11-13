И кто же это колхоз: Сборная Словакии дожала Северную Ирландию и отобралась на Евро-2020

В одном из стыковых финалов за путёвку на Евро-2020 рубились Северная Ирландия и Словакия.

Один из последних счастливчиков, кому доведётся сыграть на чемпионате Европы в 2021 году, определялся в дуэли Северной Ирландии и Словакии. Если кто подзабыл, эти сборные объединяет то, что в период 2013 – 2016 годов они огорчали российскую национальную команду, но к отчётной встрече это, естественно, не имело никакого отношения. Просто в ключевой очной битве сошлись две добротные европейские сборные средней руки.

Североирландцы избрали традиционный британский стиль со множеством навесов, на что тоже знавшие своё дело словаки ответили одним нереализованным моментом и одним реализованным. На девятой минуте Руснак в чужой штрафной убрал со своего пути Люьиса и хорошенько так пальнул, но мимо створа. А на 16-й минуте Юрай Куцка команду с Туманного Альбиона уже решил не жалеть. Игрок хозяев ошибся, делая передачу головой назад, и мяч подхватил как раз Куцка, вошедший в штрафную и поразивший угол впритирку со штангой (0:1).

В дальнейшем по ходу первого тайма трудно было выделить какие-то опасные моменты. Британцам не хватало креатива для создания опасности у чужих ворот, а словаков минимальный счёт в их пользу вполне устраивал, почему нет? Более-менее серьёзный шанс у хозяев возник уже после перерыва, на 53-й минуте. Конор Вашингтон оказался без опеки в чужой штрафной левее центра ворот, однако же не смог пробить так, чтобы это стало реальной проблемой для Родака.

Тем не менее второй тайм складывался для североирландцев не ахти. Не сумев наладить качественную игру с доведением позиционных атак до остроты впереди, хозяева упустили инициативу. Теперь словаки стали немало обитать на чужой половине, правда, тоже без особых угроз вратарю соперника. Впрочем, ближе к концовке гости сами стали отходить за центральную линию, рассудив, что синица в руках лучше журавля в небе. Но поплатились словаки за отсутствие второго забитого гола. На 87-й минуте Шкриньяр срезал мяч в свои ворота после прострела, и счёт стал равным – 1:1.

Похожим образом события складывались и в параллельной встрече Венгрия – Исландия, где хозяева тоже восстановили ничейную диспозицию под занавес основного времени. Но там Венгрия быстренько вырвала и победу, а здесь словакам повезло, поскольку Лафферти дальним ударом попал не в створ, а в правую штангу.

Всё решилось в дополнительное время, до серии пенальти дело не дошло. Североирландцы в первом овертайме не атаковали так много, и словаки имели в тот момент нормальный процент владения мячом для гостевого матча. А на 110-й минуте гости подловили хозяев на контратаке. Эванс нерасторопно действовал возле своей штрафной и позволил Дюришу овладеть мячом и поразить ближний нижний угол (1:2).

Словаки выдержали новые навесы соперника, сохранили преимущество в один мяч и после приключений шагнули в основную сетку Евро-2020. Команда, которую скандальный экс-полузащитник сборной России девять лет назад назвал «колхозом», вернулась на крупный форум спустя четыре года – чемпионат мира в России она пропустила. А североирландцы не смогли попасть на второй подряд для себя чемпионат Европы.

Кирилл Иванцов