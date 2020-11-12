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​Роналду стал четвёртым лучшим бомбардиром в истории футбола

12 Ноября 2020, 17:27,

Евро-Футбол.Ру

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в среду вечером вышел на замену в товарищеском матче между сборными Португалии и Андорры и забил гол. Как сообщает Football Italia, Роналду догнал Ференца Пушкаша по голам в официальных матчах, забив 746 раз в карьере.

Больше голов в официальных играх имеют только Пеле (767), Ромарио (772) и Йозеф Бицан (805).

Добавим, что впереди у португальской национальной команды два поединка Лиги наций – против Франции и против Хорватии. Матчи пройдут соответственно 14 и 17 ноября.

Криштиану Роналду выступает за «Ювентус». Ранее он защищал цвета «Реала», «Манчестер Юнайтед» и лиссабонского «Спортинга».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Пеле, Ференц Пушкаш, Ромарио, Йозеф Бицан
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Комментарии (1)
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0
Zenituwka
12 Ноября 2020, 19:35

60 голов он сделает , думаю выйдет на первое место

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