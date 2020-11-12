​Роналду стал четвёртым лучшим бомбардиром в истории футбола

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в среду вечером вышел на замену в товарищеском матче между сборными Португалии и Андорры и забил гол. Как сообщает Football Italia, Роналду догнал Ференца Пушкаша по голам в официальных матчах, забив 746 раз в карьере.

Больше голов в официальных играх имеют только Пеле (767), Ромарио (772) и Йозеф Бицан (805).

Добавим, что впереди у португальской национальной команды два поединка Лиги наций – против Франции и против Хорватии. Матчи пройдут соответственно 14 и 17 ноября.

Криштиану Роналду выступает за «Ювентус». Ранее он защищал цвета «Реала», «Манчестер Юнайтед» и лиссабонского «Спортинга».