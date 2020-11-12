Гризманн: «Франция должна извлечь урок из поражения от Финляндии»

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн, выступающий на клубном уровне за каталонскую «Барселону», пообщался с представителями СМИ после сенсационного домашнего поражения от команды Финляндии (0:2).

«Мы имели несколько моментов. Сейчас команде нужно разобраться, что было сделано не так и не повторить подобных ошибок в ближайшем матче. Сборной Франции необходимо извлечь урок из этой неудачи», - приводит слова Гризманна издание AS.

В ближайшее время французская сборная сыграет две встречи в рамках группового этапа Лиги наций. 14-го ноября команда Дидье Дешама сыграет с португальцами, а через три дня встретится со шведами.