Гризманн: «Франция должна извлечь урок из поражения от Финляндии»

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12 Ноября 2020, 12:35,
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Форвард сборной Франции Антуан Гризманн, выступающий на клубном уровне за каталонскую «Барселону», пообщался с представителями СМИ после сенсационного домашнего поражения от команды Финляндии (0:2).
«Мы имели несколько моментов. Сейчас команде нужно разобраться, что было сделано не так и не повторить подобных ошибок в ближайшем матче. Сборной Франции необходимо извлечь урок из этой неудачи», - приводит слова Гризманна издание AS.
В ближайшее время французская сборная сыграет две встречи в рамках группового этапа Лиги наций. 14-го ноября команда Дидье Дешама сыграет с португальцами, а через три дня встретится со шведами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Франции, Антуан Гризманн
Я думаю, нам бы тоже извлечь урок, ибо финны - наш соперник по группе...