Вида сыграл против Турции, будучи заражённым коронавирусом

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12 Ноября 2020, 11:36,
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Защитник сборной Хорватии Домагой Вида был заменен в перерыве контрольного поединка против национальной команды Турции.
По ходу встречи стало известно, что футболист сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Домагой был экстренно переведен в режим самоизоляции. Об этом рапортует пресс-служба федерации футбола Хорватии.
Отмечается, что в понедельник, девятого ноября, вся хорватская команда сдала отрицательные тесты.
Поединок между сборными Турции и Хорватии завершился вничью со счетом 3:3.
В настоящий момент Домагой является игроком стамбульского «Бешикташа».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Хорватии, Домагой Вида