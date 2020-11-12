Вида сыграл против Турции, будучи заражённым коронавирусом

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида был заменен в перерыве контрольного поединка против национальной команды Турции.

По ходу встречи стало известно, что футболист сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Домагой был экстренно переведен в режим самоизоляции. Об этом рапортует пресс-служба федерации футбола Хорватии.

Отмечается, что в понедельник, девятого ноября, вся хорватская команда сдала отрицательные тесты.

Поединок между сборными Турции и Хорватии завершился вничью со счетом 3:3.

В настоящий момент Домагой является игроком стамбульского «Бешикташа».