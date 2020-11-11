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Сака – о вызове в сборную Англии: «Кейн обнял меня, это помогло мне быстрее освоиться»

11 Ноября 2020, 22:51,

Global Look Press

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака рассказал о первых днях в расположении сборной Англии.

«Все парни были очень добры со мной с первых минут, как я прибыл в сборную. Кейн обнял меня и пообщался со мной. То, что он сделал это, помогло мне быстрее освоиться и почувствовать себя комфортно в новом окружении.

Это помогает мне не только на поле, но и за его пределами, потому что я чувствую, что могу быть самим собой и играть с уверенностью, с которой я выступаю в своем клубе», - сказал Сака на пресс-конференции.

19-летний англичанин сыграл одиннадцать матчей за «Арсенал» в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Букайо Сака
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