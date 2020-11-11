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Сантуш: «Роналду никогда не хочет уходить с поля»

11 Ноября 2020, 21:34,

twitter.com

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о желании нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду выходить на поле в каждом матче.

«Он хочет играть каждую минуту, каждую секунду в каждой игре. Он никогда не хочет уходить с поля», - цитирует Сантуша A Bola.

35-летний нападающий является капитаном сборной Португалии, в его активе 101 гол в 167 матчах за национальную команду.

Напомним, что совсем недавно Роналду переболел коронавирусом, из-за которого он не играл порядка трех недель.

В нынешнем сезоне Криштиану сыграл пять матчей за «Ювентус», забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Фернанду Сантуш
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