Сантуш: «Роналду никогда не хочет уходить с поля»

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11 Ноября 2020, 21:34,
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о желании нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду выходить на поле в каждом матче.
«Он хочет играть каждую минуту, каждую секунду в каждой игре. Он никогда не хочет уходить с поля», - цитирует Сантуша A Bola.
35-летний нападающий является капитаном сборной Португалии, в его активе 101 гол в 167 матчах за национальную команду.
Напомним, что совсем недавно Роналду переболел коронавирусом, из-за которого он не играл порядка трех недель.
В нынешнем сезоне Криштиану сыграл пять матчей за «Ювентус», забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Криштиану Роналду, Фернанду Сантуш