Сантуш: «Роналду никогда не хочет уходить с поля»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о желании нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду выходить на поле в каждом матче.

«Он хочет играть каждую минуту, каждую секунду в каждой игре. Он никогда не хочет уходить с поля», - цитирует Сантуша A Bola.

35-летний нападающий является капитаном сборной Португалии, в его активе 101 гол в 167 матчах за национальную команду.

Напомним, что совсем недавно Роналду переболел коронавирусом, из-за которого он не играл порядка трех недель.

В нынешнем сезоне Криштиану сыграл пять матчей за «Ювентус», забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.