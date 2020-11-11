​Бригада Иванова получила назначение на матч Лиги наций

Российский футбольный союз посредством своего официального сайта сообщил о том, что бригада Сергея Иванова получила назначение на матч пятого тура Лиги наций между сборными Азербайджана и Черногории.

Ассистентами рефери выступят Роман Усачев и Валерий Данченко. В качестве четвёртого арбитра отработает Кирилл Левников.

Сборные Азербайджана и Черногории сыграют 14 ноября в Хорватии, стартовый свисток прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени. Встреча была перенесена на нейтральное поле из-за военных действий между Азербайджаном и Арменией.