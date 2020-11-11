​Бригада Иванова получила назначение на матч Лиги наций

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11 Ноября 2020, 19:37,
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Российский футбольный союз посредством своего официального сайта сообщил о том, что бригада Сергея Иванова получила назначение на матч пятого тура Лиги наций между сборными Азербайджана и Черногории.
Ассистентами рефери выступят Роман Усачев и Валерий Данченко. В качестве четвёртого арбитра отработает Кирилл Левников.
Сборные Азербайджана и Черногории сыграют 14 ноября в Хорватии, стартовый свисток прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени. Встреча была перенесена на нейтральное поле из-за военных действий между Азербайджаном и Арменией.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Азербайджана, Сборная Черногории, Сергей Иванов