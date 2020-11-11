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​Коман получил повреждение на тренировке сборной Франции

11 Ноября 2020, 19:13,

Global Look Press

Вингер «Баварии» Кингсли Коман повредил лодыжку на вторничной тренировке сборной Франции. Об этом на своих страницах сообщает RMC Sport.

Насколько серьёзной является травма Комана, не сообщается. При этом Кингсли не должен оказаться в стартовом составе на товарищеский матч сборной Франции против Финляндии в среду вечером.

Кингсли Коман забил два гола и отдал два результативных паса в восьми матчах текущего сезона во всех турнирах.

Матч между сборными Франции и Финляндии стартует в 23:10 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Сборная Франции, Кингсли Коман
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