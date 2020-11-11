​Мхитарян не сыграет за сборную Армении из-за заражений в «Роме»

Полузащитник Генрих Мхитарян не поможет сборной Армении в ноябрьских матчах Лиги наций из-за заражения ряда футболистов «Ромы» коронавирусной инфекцией.

«Принимая во внимание возросшую скорость заражения коронавирусом и протокол изоляции состава «Ромы», Мхитарян не присоединится к сборной Армении на два ближайших матча», - говорится в сообщении пресс-службы армянской федерации футбола.

Отметим, что в ноябре армянская национальная команда проведёт матчи Лиги наций против Грузии и Северной Македонии.

В десяти матчах за «Рому» в сезоне 2020/2021 Генрих Мхитарян забил четыре гола и отдал пять голевых передач.