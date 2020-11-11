​Мхитарян не сыграет за сборную Армении из-за заражений в «Роме»

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11 Ноября 2020, 17:29,
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Полузащитник Генрих Мхитарян не поможет сборной Армении в ноябрьских матчах Лиги наций из-за заражения ряда футболистов «Ромы» коронавирусной инфекцией.
«Принимая во внимание возросшую скорость заражения коронавирусом и протокол изоляции состава «Ромы», Мхитарян не присоединится к сборной Армении на два ближайших матча», - говорится в сообщении пресс-службы армянской федерации футбола.
Отметим, что в ноябре армянская национальная команда проведёт матчи Лиги наций против Грузии и Северной Македонии.
В десяти матчах за «Рому» в сезоне 2020/2021 Генрих Мхитарян забил четыре гола и отдал пять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Сборная Армении, Генрих Мхитарян