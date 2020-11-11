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​Черчесов: «Медицинский штаб разбирается с сомнительными тестами на коронавирус»

11 Ноября 2020, 14:50,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по поводу ситуации с сомнительными тестами на коронавирус. Их сдали Александр Ерохин, Антон Заболотный и Даниил Лесовой, о чём стало известно буквально несколько часов назад.

«Нас эти результаты насторожили. В прошлый раз наш тест и тест УЕФА давали положительный результат, а на этот раз наши тесты отрицательные. Медицинский штаб разбирается», - сказал Черчесов на пресс-конференции.

В четверг, 12 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч против сборной Молдовы на выезде. Игра стартует в 20:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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