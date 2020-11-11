Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Антон Миранчук поедет в «Аталанту» вместо брата – шутка от сборной России

11 Ноября 2020, 14:34,

Евро-Футбол.Ру

Пресс-служба сборной России опубликовала в Twitter шутку в формате видео. На нём Алексей и Антон Миранчуки разыгрывают место в «Аталанте».

Победителем оказался Антон Миранчук. Брат Алексей сказал ему брать в номере экипировку и ехать в «Аталанту» после паузы на матчи сборных.

 

Отметим, что Алексей Миранчук после перехода из «Локомотива» принял участие в двух матчах «Аталанты». В обоих случаях полузащитнику удавалось забить – в ворота «Митьюлланда» и в ворота «Интера».

Что касается Антона Миранчука, то недавно он продлил трудовое соглашение с «Локомотивом» до 2024 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Аталанта, Алексей Миранчук, Антон Миранчук
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
только не мясо!!!
11 Ноября 2020, 17:00

Вы там этим упырям в Аталанте подскажите только когда под правую отдавать, а когда под левую, а то скандала не миновать...)))

0
Бушев Александр
11 Ноября 2020, 15:05

Иногда полезно быть близнецами...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы