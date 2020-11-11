​Антон Миранчук поедет в «Аталанту» вместо брата – шутка от сборной России

Пресс-служба сборной России опубликовала в Twitter шутку в формате видео. На нём Алексей и Антон Миранчуки разыгрывают место в «Аталанте».

Победителем оказался Антон Миранчук. Брат Алексей сказал ему брать в номере экипировку и ехать в «Аталанту» после паузы на матчи сборных.

Отметим, что Алексей Миранчук после перехода из «Локомотива» принял участие в двух матчах «Аталанты». В обоих случаях полузащитнику удавалось забить – в ворота «Митьюлланда» и в ворота «Интера».

Что касается Антона Миранчука, то недавно он продлил трудовое соглашение с «Локомотивом» до 2024 года.