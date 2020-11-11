​Антон Миранчук поедет в «Аталанту» вместо брата – шутка от сборной России

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11 Ноября 2020, 14:34,
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Пресс-служба сборной России опубликовала в Twitter шутку в формате видео. На нём Алексей и Антон Миранчуки разыгрывают место в «Аталанте».
Победителем оказался Антон Миранчук. Брат Алексей сказал ему брать в номере экипировку и ехать в «Аталанту» после паузы на матчи сборных.
Подслушали разговор братьев. Кажется, после сборов в Бергамо поедет Антон #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/dnOtPw1MWY— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2020
Отметим, что Алексей Миранчук после перехода из «Локомотива» принял участие в двух матчах «Аталанты». В обоих случаях полузащитнику удавалось забить – в ворота «Митьюлланда» и в ворота «Интера».
Что касается Антона Миранчука, то недавно он продлил трудовое соглашение с «Локомотивом» до 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Аталанта, Алексей Миранчук, Антон Миранчук
Вы там этим упырям в Аталанте подскажите только когда под правую отдавать, а когда под левую, а то скандала не миновать...)))
Иногда полезно быть близнецами...