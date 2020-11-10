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​Врач сборной России объяснил секрет футбольного долголетия Жиркова

10 Ноября 2020, 18:53,

Евро-Футбол.Ру

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью пресс-службе команды объяснил секрет футбольного долголетия Юрия Жиркова. В свои 37 лет футболист продолжает вызываться в ряды национальной команды.

«Это генетика, которая заключается в том, что у него уникальные скоростно-силовые показатели. Это уникальные показатели по восстановлению, он очень быстро восстанавливается. Такое же было у Сергея Игнашевича. Это отсутствие операций в молодости на крупных суставах. Плюс он любит футбол и умеет в него играть. Вот пять компонентов, которые ему позволяют оставаться в топе в 37 лет. Более того, я уверен, что Юрий будет продолжать играть и в следующем году за клуб и сборную», - сказал Безуглов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Юрий Жирков, Эдуард Безуглов
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