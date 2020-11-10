Сантуш рассказал о состоянии Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался по поводу состояния Криштиану Роналду. Форвард был заменён в воскресном матче против «Лацио», получив повреждение.

Сантуш прервал вопрос журналиста и сказал: «Роналду тренировался на поле. Он ни на что не жаловался. Криштиану готов сыграть в любом из трёх ближайших матчей».

В ноябре сборная Португалии проведёт три встречи – товарищескую против Андорры и матчи Лиги наций против Франции и Хорватии.

Напомним, что во время пребывания в лагере сборной Португалии в октябре Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.