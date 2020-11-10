Сантуш рассказал о состоянии Роналду

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10 Ноября 2020, 17:28,
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался по поводу состояния Криштиану Роналду. Форвард был заменён в воскресном матче против «Лацио», получив повреждение.
Сантуш прервал вопрос журналиста и сказал: «Роналду тренировался на поле. Он ни на что не жаловался. Криштиану готов сыграть в любом из трёх ближайших матчей».
В ноябре сборная Португалии проведёт три встречи – товарищескую против Андорры и матчи Лиги наций против Франции и Хорватии.
Напомним, что во время пребывания в лагере сборной Португалии в октябре Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Фернанду Сантуш