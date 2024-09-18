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Юношеская лига УЕФА

Матч «Шахтёра» в Юношеской лиге УЕФА прерван – известна причина

18 Сентября 2024 • 14:13 Комментировать
Болонья (до19 лет)
0:0
Шахтёр Дн (до 19 лет)
остановлен

В среду днём в Юношеской лиге УЕФА стартовал матч между «Болоньей» и «Шахтёром». Команды отыграли только семь минут, после чего арбитр отправил футболистов в подтрибунное помещение. Причина – плохие погодные условия. В Болонье пошёл настолько сильный дождь, что продолжать играть в футбол было нельзя.

Судя по всему, в настоящий момент команды и судьи ждут улучшения погоды, чтобы можно было возобновить игру.

Отметим, что вечером в Лиге чемпионов сыграют взрослые команды «Болоньи» и «Шахтёра». Игра стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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