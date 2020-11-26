Лахиялов: «Черчесов говорит о сборной как о колхозе, РФС должен его наказать»

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым посоветовал главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову опуститься с небес на землю.

- Главный тренер сборной России не имеет права вот так вот выступать в прямом эфире на федеральном канале, какие бы вопросы ему ни задавались. Если они ему не нравились, значит, надо было как-то технично от них уходить, а не отвечать, как некто с девятиклассным образованием.

Моему возмущению не было предела. Черчесову надо уже забыть тот багаж, который оставался после домашнего чемпионата мира, и опуститься с небес на землю, с уважением относиться к журналистам и к болельщикам. Ведь кто такие журналисты? Они связующее звено между армией болельщиков и главным тренером. Все вопросы, которые они задавали Черчесову, есть и у болельщиков, их по соцсетям отправляют. А он отвечал на них, как будто говоря про команду колхоза, совхоза или пивзавода, которую он считает своей личной вещью.

Я думаю, РФС как работодатель должен принять определённые меры. В любом контракте тренера или футболиста есть пункт о том, что ему нельзя делать заявления, которые портят имидж его команды. На мой взгляд, РФС должен извиниться перед многочисленной армией болельщиков и наказать Черчесова материально. Сам-то он вряд ли извинится, хотя он не просто оскорбил молодых ребят из сборной, а унизил их на всю страну.

Я не знаю, какое сейчас состояние у Чалова, братьев Миранчуков и Заболотного, но могу привести пример из своего опыта. У меня и у других футболистов был конфликт с главным тренером, который в раздевалке и на тренировках никакого негатива нам не выдавал, а потом мы открывали газеты и читали, что он такое про нас говорит… Его уволили достаточно быстро, не сложилось у него в команде. Взаимоотношения «тренер – футболист» – очень тонкая вещь, и Черчесов повёл себя не так, как должен вести главный тренер сборной России.