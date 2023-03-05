Трагедия в чешском футболе - скончался 24-летний игрок

Трагедия потрясла чешский футбол - скончался 24-летний игрок клуба третьей лиги «Глюцин», Лукас Ленерт. Пока что причины произошедшей трагедии не сообщаются, ясно лишь то, что смерть не была насильственной и не имела место в результате несчастного случая, а произошла по причине некого сбоя в здоровье теперь уже бывшего игрока.

Ленерт сыграл важную роль в победе своего клуба минувшей осенью над «Викторией Пльзень» в рамках Кубка Чехии - речь о клубе, который выступал в Лиге чемпионов и является чемпионом страны. За «Глюцин» Ленерт выступал с 2021 года, сейчас клуб тяжело переживает его потерю.