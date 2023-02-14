Игрок чешской сборной признался - он гей

Якуб Янкто, футболист пражской «Спарты», в недавнем прошлом выступавший за такие клубы, как «Удинезе», «Хетафе» и «Сампдория», сделал признание в нетрадиционной сексуальной ориентации. «Каминг аут» Янкто, которому сейчас 27 лет, случился в социальных сетях.

- Как и все, у меня есть сильные стороны. Есть и слабости. Я хочу жить в свободе. Без предрассудков. Без насилия. Но с любовью. Я гомосексуалист и не хочу больше скрывать это, - написал в социальной сети футболист.

Чешский полузащитник стал, пожалуй, первым действующим профессиональным футболистом, решившимся на такое откровение.