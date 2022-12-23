«Генк» заинтересован в вингере «Славии» Соре

Бельгийский «Генк» проявляет заинтересованность в нигерийском вингере пражской «Славии» Йире Соре. Об этом сообщает HLN.

В этом году Сор провел за чешскую команду всего 9 матчей, дважды забив в отборочных играх Лиги Европы. За два сезона в столице Чехии нигериец провёл 26 матчей, забив 9 мячей и отдав три голевые передачи.

22-летний Сор дважды выходил на поле за сборную Нигерии до 20 лет, может играть как на фланге, так и в атаке.

«Генк» в данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии с десятиочковым отрывом от ближайшего преследователя в лице «Сент-Жиллуаза» (46 баллов против 36).