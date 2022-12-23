Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Высшая лига Чехии

«Генк» заинтересован в вингере «Славии» Соре

23 Декабря 2022 • 00:40 Комментировать

Бельгийский «Генк» проявляет заинтересованность в нигерийском вингере пражской «Славии» Йире Соре. Об этом сообщает HLN.

В этом году Сор провел за чешскую команду всего 9 матчей, дважды забив в отборочных играх Лиги Европы. За два сезона в столице Чехии нигериец провёл 26 матчей, забив 9 мячей и отдав три голевые передачи.

22-летний Сор дважды выходил на поле за сборную Нигерии до 20 лет, может играть как на фланге, так и в атаке.

«Генк» в данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии с десятиочковым отрывом от ближайшего преследователя в лице «Сент-Жиллуаза» (46 баллов против 36).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Генк Славия Прага Трансферы футбола - зима 2023 Йира Сор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
00:40 · Чехия
«Генк» заинтересован в вингере «Славии» Соре
08 Ноября
10:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Кухты: «Ян переживает за «Локомотив»
03 Ноября
00:06 · Чехия
Агент Кухты: «Пока рано говорить, вернется ли Кухта в «Локомотив»
26 Октября
21:07 · Чехия
«Славия» выиграла пражское дерби и вернула себе символический ключ от Праги
02 Августа
09:21 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Локомотива» Кухта может быть дисквалифицирован на шесть матчей за грубую игру в чемпионате Чехии
28 Июня
12:47 · Россия. Премьер-лига
«Спарта» хочет арендовать полузащитника «Спартака» эксклюзив
10:40 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты детали перехода Кухты из «Локомотива» в «Спарту»
24 Июня
16:48 · Россия. Премьер-лига
Цорн рассказал о будущем Кухты в «Локомотиве»
02 Июня
19:07 · Германия. Бундеслига
«Байер» приобрёл футболиста сборной Чехии
07 Апреля
11:20 · Чехия
Два российских футболиста покинули Чехию из-за невыдачи рабочих виз
26 Января
13:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Краснодара» Назаров продолжит карьеру в Чехии
07 Января
12:17 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» согласовал 4-летний контракт с нападающим «Славии»
06 Января
13:25 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» договорился о трансфере нападающего сборной Чехии
28 Декабря
14:32 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» ведёт переговоры по трансферу форварда «Славии» эксклюзив
13 Мая
08:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «МЮ» претендуют на полузащитника «Славии»
Все новости
Рекомендуем