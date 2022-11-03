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Высшая лига Чехии

Агент Кухты: «Пока рано говорить, вернется ли Кухта в «Локомотив»

03 Ноября 2022 • 00:06 Комментировать
Славия Прага
4:0
Спарта Прага
окончен

Агент нападающего «Спарты» Яна Кухты Милан Мартинович прокомментировал сложившуюся ситуацию касательно своего клиента.

«Пока рано говорить, вернется ли Кухта в «Локомотив». У «Спарты» есть опция выкупа трансфера, поэтому мы посмотрим, что скажет клуб», - приводит слова Мартиновича «РБ Спорт».

Специалист добавил, что чешский клуб собирается принять решение до 15 мая будущего года.

На текущий момент «Спарта» занимает третье место в чемпионате Чехии, отставая от лидирующей «Виктории» на 12 очков. От второй позиции, которую на сегодняшний день занимает «Славия» «Спарту» отделяют восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спарта Прага Ян Кухта Милан Мартинович
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