Агент Кухты: «Пока рано говорить, вернется ли Кухта в «Локомотив»

Агент нападающего «Спарты» Яна Кухты Милан Мартинович прокомментировал сложившуюся ситуацию касательно своего клиента.

«Пока рано говорить, вернется ли Кухта в «Локомотив». У «Спарты» есть опция выкупа трансфера, поэтому мы посмотрим, что скажет клуб», - приводит слова Мартиновича «РБ Спорт».

Специалист добавил, что чешский клуб собирается принять решение до 15 мая будущего года.

На текущий момент «Спарта» занимает третье место в чемпионате Чехии, отставая от лидирующей «Виктории» на 12 очков. От второй позиции, которую на сегодняшний день занимает «Славия» «Спарту» отделяют восемь баллов.