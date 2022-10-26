«Славия» выиграла пражское дерби и вернула себе символический ключ от Праги

Пражская «Славия» камня на камне не оставила от обороны «Спарты» в очередном, уже 304-м пражском дерби. Все четыре мяча в этой игре были забиты уже в первом тайме - и все четыре влетели именно в ворота «Спарты», после чего матч превратился в пустую формальность. А после игры победителям вручили символический ключ от Праги - это традиция, которая существует в чешском футболе уже давно.

В турнирной таблице «Славия» и «Спарта» занимают второе и третье место - сразу вслед за пльзеньской«Викторией», которая в настоящий момент играет с миланским «Интером» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.