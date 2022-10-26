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Высшая лига Чехии

«Славия» выиграла пражское дерби и вернула себе символический ключ от Праги

26 Октября 2022 • 21:07 Комментировать
Славия Прага
4:0
Спарта Прага
окончен

Пражская «Славия» камня на камне не оставила от обороны «Спарты» в очередном, уже 304-м пражском дерби. Все четыре мяча в этой игре были забиты уже в первом тайме - и все четыре влетели именно в ворота «Спарты», после чего матч превратился в пустую формальность. А после игры победителям вручили символический ключ от Праги - это традиция, которая существует в чешском футболе уже давно.

В турнирной таблице «Славия» и «Спарта» занимают второе и третье место - сразу вслед за пльзеньской«Викторией», которая в настоящий момент играет с миланским «Интером» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

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