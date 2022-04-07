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Два российских футболиста покинули Чехию из-за невыдачи рабочих виз

07 Апреля 2022 • 11:20 Комментировать

Два российских игрока, а именно Евгений Назаров и Максим Матвеев, были вынуждены покинуть свои чешские команды из-за невыдачи рабочих виз.

По информации «Матч ТВ», оба футболиста обратились к чешским властям по поводу продления рабочих виз, но получили отказ, так что игроки вынуждены будут вернуться на родину.

Напомним, что Максим Матвеев выступал за «Ческе-Будеевице», но не провёл в составе основной команды ни одного матча. Назаров же зимой перешёл в клуб «Богемианс», но успел сыграть только в одном поединке чешского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат Чехии Евгений Назаров Максим Матвеев
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