Два российских футболиста покинули Чехию из-за невыдачи рабочих виз

Два российских игрока, а именно Евгений Назаров и Максим Матвеев, были вынуждены покинуть свои чешские команды из-за невыдачи рабочих виз.

По информации «Матч ТВ», оба футболиста обратились к чешским властям по поводу продления рабочих виз, но получили отказ, так что игроки вынуждены будут вернуться на родину.

Напомним, что Максим Матвеев выступал за «Ческе-Будеевице», но не провёл в составе основной команды ни одного матча. Назаров же зимой перешёл в клуб «Богемианс», но успел сыграть только в одном поединке чешского чемпионата.