Экс-полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе стал игроком тбилисского «Динамо».

Как сообщает пресс-служба грузинского клуба, Ананидзе заключил контракт по схеме 1+1. За «Динамо» Ананидзе будет играть под седьмым номером.

28-летний грузин известен в России по своим выступлениям за «Спартак», «Ростов» и «Крылья Советов». Последним клубом Ананидзе был «Ротор», который он покинул в сентябре 2020 года.

После одиннадцати туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Грузии, уступая лидеру лишь по дополнительным показателям. Стоит отметить, что тбилисский клуб сыграл на один матч меньше конкурентов.