Чернышов возглавит литовский «Витязь»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов возглавил «Витязь» из Вильнюса, выступающий во втором по силе дивизионе Литвы.

«В ближайшее время мне должны сделать разрешение на работу, после чего я прилечу в Вильнюс, и мы начнем просмотр потенциальных новичков», - сказал Чернышов.

Отмечается, что российский специалист заключил с «Витязем» контракт по схеме «1+1».

Чернышов завершил футбольную карьеру в 2001 году, а уже в марте 2002 года приступил к тренерской деятельности, возглавив юношескую сборную России.

Последним местом работы россиянина была греческая «Спарта», которую он возглавлял с 2018 по 2019 год.