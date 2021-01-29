Чернышов возглавит литовский «Витязь»

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29 Января 2021, 18:09,
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Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов возглавил «Витязь» из Вильнюса, выступающий во втором по силе дивизионе Литвы.
«В ближайшее время мне должны сделать разрешение на работу, после чего я прилечу в Вильнюс, и мы начнем просмотр потенциальных новичков», - сказал Чернышов.
Отмечается, что российский специалист заключил с «Витязем» контракт по схеме «1+1».
Чернышов завершил футбольную карьеру в 2001 году, а уже в марте 2002 года приступил к тренерской деятельности, возглавив юношескую сборную России.
Последним местом работы россиянина была греческая «Спарта», которую он возглавлял с 2018 по 2019 год.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Андрей Чернышов, Витязь