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Чернышов возглавит литовский «Витязь»

29 Января 2021, 18:09,

Global Look Press

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов возглавил «Витязь» из Вильнюса, выступающий во втором по силе дивизионе Литвы.

«В ближайшее время мне должны сделать разрешение на работу, после чего я прилечу в Вильнюс, и мы начнем просмотр потенциальных новичков», - сказал Чернышов.

Отмечается, что российский специалист заключил с «Витязем» контракт по схеме «1+1».

Чернышов завершил футбольную карьеру в 2001 году, а уже в марте 2002 года приступил к тренерской деятельности, возглавив юношескую сборную России.

Последним местом работы россиянина была греческая «Спарта», которую он возглавлял с 2018 по 2019 год.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Андрей Чернышов, Витязь
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