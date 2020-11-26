Представитель «Карабаха» пожизненно отстранён от любой футбольной деятельности за призыв к убийству армян

УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу против представителя «Карабаха».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, бывший пресс-секретарь «Карабаха» Нурлан Ибрагимов пожизненно отстранён от любой футбольной деятельности. Отмечается, что запрет распространяется на все страны. Помимо этого, «Карабах» будет оштрафован на 100 тысяч евро.

Наказание вступает в силу незамедлительно.

Напомним, что в последнее время обострились отношения между Арменией и Азербайджаном, после этого Ибрагимов в «Фэйсбуке» призвал убивать всех армян без разбора.

Ранее в СМИ появилась информация, что против Ибрагимова было возбуждено уголовное дело.