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Представитель «Карабаха» пожизненно отстранён от любой футбольной деятельности за призыв к убийству армян

26 Ноября 2020, 16:37,

Global Look Press

УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу против представителя «Карабаха».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, бывший пресс-секретарь «Карабаха» Нурлан Ибрагимов пожизненно отстранён от любой футбольной деятельности. Отмечается, что запрет распространяется на все страны. Помимо этого, «Карабах» будет оштрафован на 100 тысяч евро.

Наказание вступает в силу незамедлительно.

Напомним, что в последнее время обострились отношения между Арменией и Азербайджаном, после этого Ибрагимов в «Фэйсбуке» призвал убивать всех армян без разбора.

Ранее в СМИ появилась информация, что против Ибрагимова было возбуждено уголовное дело.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Карабах
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