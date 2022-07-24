Франция одолела Голландию в матче в дополнительное время и вышла в четвертьфинал женского Евро

Женская сборная Франции смогла переиграть Голландию в матче женского чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась победой француженок в дополнительное время благодаря голу, забитому «трехцветными» с пенальти – 1:0.

Командам не удалось определить победителя в основное время игры, а потому встреча перешла в дополнительное время. На 99-й минуте игры фол защитницы Доминикве Янсен в своей штрафной привел к назначению 11-метровоого удара. Исполнять приговор подошла защитница Эв Периссе, которая смогла реализовать свою попытку. Голкипер «оранжевых» угадала с направлением удара, но не смогла выручить свой коллектив.

Франция вышла в полуфинал турнира, где проведет встречу с Германией. Встреча состоится 27 июля.