Швеция стала полуфиналистом женского Евро, забив гол Бельгии в компенсированное время

Сборная Швеции смогла выйти в полуфинал женского чемпионата Европы, одолев в матче плей-офф Бельгию. Встреча на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли завершилась успехом скандинавского коллектива со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит шведкой Линдой Сембрандт после передачи от Натали Бьорн на 93-й минуте поединка.

Вышедшая в полуфинал шведская команда встретиться на этой стадии с Англией, одолевшей ранее в дополнительное время Испанию (2:1 ОТ).

Финальный матч женского чемпионата Европы пройдет 31 июля, на стадионе «Уэмбли». Действующим чемпионом турнира является Голландия.