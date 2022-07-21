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Женский Чемпионат Европы 2017

Англия одолела Испанию в дополнительное время и вышла в полуфинал женского Евро

21 Июля 2022 • 00:45 Комментировать

Сборная Англии смогла одолеть в четвертьфинале женского чемпионата Европы команду Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичанок, которые дожали оппоненток в овертайме.

Счет в начале второго тайма открыли испанки, забив на 54-й минуте встречи благодаря нападающей Эстер Гонсалес. Хозяева смогли сравнять счет только на 84-й минуте игры благодаря точному удару Эллы Тун.

На 96-й минуте игры победный мяч на свой счет записала великолепным ударом нападающая сборная Англии Джорджия Стэнуэй.

В полуфинале турнира Англия сыграет с победителем поединка Швеция – Бельгия.

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