Англия одолела Испанию в дополнительное время и вышла в полуфинал женского Евро

Сборная Англии смогла одолеть в четвертьфинале женского чемпионата Европы команду Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичанок, которые дожали оппоненток в овертайме.
Счет в начале второго тайма открыли испанки, забив на 54-й минуте встречи благодаря нападающей Эстер Гонсалес. Хозяева смогли сравнять счет только на 84-й минуте игры благодаря точному удару Эллы Тун.
На 96-й минуте игры победный мяч на свой счет записала великолепным ударом нападающая сборная Англии Джорджия Стэнуэй.
В полуфинале турнира Англия сыграет с победителем поединка Швеция – Бельгия.