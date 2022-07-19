Стали известны все четвертьфинальные пары женского чемпионата Европы-2022

18 июля состоялись заключительные игры группового этапа женского чемпионата Европы-2022. Таким образом, на турнире определились все четвертьфинальные пары.

Пары 1/4 финала женского чемпионата Европы выглядят следующим образом:

Англия – Испания

Швеция – Бельгия

Германия – Австрия

Франция – Голландия

Англия и Испания сыграют на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтоне. На следующий день состоится игра женских команд Германии и Австрии, который сыграют на арене «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде.

Уже 22 июля сборные Швеции и Бельгии сыграют на арене «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли. 23 июля Франция сыграет с действующими чемпионками Европы из Голландии на стадионе «Нью-Йорка» в Ротерхэме.