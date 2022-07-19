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Женский Чемпионат Европы 2017

Бельгия отправила Италию домой, выйдя в четвертьфинал женского Евро

19 Июля 2022 • 00:10 Комментировать

Сборная Бельгии по футболу смогла выйти в четвертьфинал женского чемпионата Европы по футболу-2022, одолев в матче 3-го тура группового этапа Италию. Встреча завершилась с минимальным преимуществом «красных дьяволов» - 1:0.

Первый тайм прошел в солидной борьбе, где территориальное и игровое преимущество было на стороне итальянской команды, однако голов соперницы не забили, а в начале второго тайма Тине Де Кеньи отправила в рамку соперниц мяч, который оказался победным.

Благодаря минимальной победе Бельгия заняла вторую встречу в группе и обошла Исландию, сыгравшую в параллельном поединке вничью с Францией – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Бельгии женский чемпионат Европы
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