Бельгия отправила Италию домой, выйдя в четвертьфинал женского Евро

Сборная Бельгии по футболу смогла выйти в четвертьфинал женского чемпионата Европы по футболу-2022, одолев в матче 3-го тура группового этапа Италию. Встреча завершилась с минимальным преимуществом «красных дьяволов» - 1:0.

Первый тайм прошел в солидной борьбе, где территориальное и игровое преимущество было на стороне итальянской команды, однако голов соперницы не забили, а в начале второго тайма Тине Де Кеньи отправила в рамку соперниц мяч, который оказался победным.

Благодаря минимальной победе Бельгия заняла вторую встречу в группе и обошла Исландию, сыгравшую в параллельном поединке вничью с Францией – 1:1.