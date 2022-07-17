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Голландия разгромила Швейцарию на женском чемпионате Европы и вышла в четвертьфинал

17 Июля 2022 • 21:23 Комментировать

Сборная Голландии смогла одолеть Швейцарию в одном из матчей 3-го тура группового этапа женского чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «оранжевых».

Интересно, что первый тайм забитых мячей не принес, зато вторая половина встречи получилась максимально результативной. На 49-й минуте встречи мяч в собственные ворота переправила Ана-Мария Црногорчевич – 1:0.

Швейцарии удалось сравнять счет уже через 4 минут после удара Рётелер. Дело шло к ничьей но за 10 минут в концовке встречи голландки благодаря точным ударам Роме Лейхтер (дубль) и Виктории Пелове смогли довести счет до разгромного – 4:1.

Голландия вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, где встретится с Францией, занявшей первое место в группе D.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Сборная Голландии женский чемпионат Европы
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