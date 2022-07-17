Швеция разгромила Португалию и вышла в четвертьфинал женского Евро

Сборная Швеции по футболу смогла разгромить Португалию в матче женского чемпионата Европы-2022 со счетом 5:0, что позволило «тре крунур» выйти в четвертьфинал с первого места.

Уже на 21-й минуте матча Филиппа Ангельдаль смогла открыть счет в матче, а в концовке первого тайма удвоила преимущество своего коллектива, оформив дубль. Подвела черту под итогом первых 45 минут встречи Кароле Кошта, которая после подачи стандарта соперницами переправила сферу в свои ворота – 0:3.

После перерыва ситуация на поле не поменялась. Швеция действовала в нападении агрессивно и добилась назначения пенальти. На 54-й минуте игры 11-метровый удар реализовала Косоваре Асллани, а итоговый счет на табло установила Стина Блакстениус, сумевшая в красивом стиле отправить мяч с линии штрафной в правую «девятку» - 5:0.

Швеция одержала уверенную победу и смогла выйти из группы с первого места. Одолевшая в параллельной встрече Швейцарию сборная Голландии (4:1) стала второй. Швейцарки и португалки закончили свои выступления на турнире, заняв третье и четвертое место соответственно.