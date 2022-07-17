Испания одолела Данию и вышла в четвертьфинал женского Евро

Женская сборная Испании смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы-2022, одолев в матче 3-го тура группового этапа Данию. Встреча завершилась минимальной победой испанской дружины со счетом 1:0.

Единственный гол был забит испанками на 90-й минуте встречи. Его провела форвард «красной фурии» Марта Кардона. Голевую передачу на свой счет записала нападающая Ольга Кармона.

Сборная Испании по итогам группового раунда смогла набрать шесть очков и заняла второе место в квартете. Победителем группы стала Германия, набравшая девять очков. На третьей строчке расположилась с тремя баллами Дания, а Финляндия набрала ноль очков. Обе скандинавские команды по итогам игр в группе отправились домой.

Испания сыграет в четвертьфинале женского Евро с Англией, а Германия померится силами с австрийской сборной.