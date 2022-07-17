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Женский Чемпионат Европы 2017

Германия разгромила Финляндию в матче женского чемпионата Европы

17 Июля 2022 • 00:04 Комментировать

Сборная Германии смогла уверенно разгромить Финляндию в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата Европы. Встреча соперников по группе В завершилась со счетом 3:0.

Счет в концовке первого тайма смогла открыть своим точным ударом София Кляйнхерне. В начале второго тайма Александра Попп увеличила преимущество сборной Германии. На 63-й минуте игры Николь Аньоми, едва выйдя на замену, забила третий мяч Бундестим, установив итоговый счет на табло – 3:0 в пользу немецкой сборной.

Германия набрала девять очков из девяти возможных на групповом этапе, заняв первую строчку в своем квартете. 21 июля Германия сыграет в четвертьфинале с командой Австрии, занявшей в квартете А второе место. Сборная Финляндии завершила свои выступления на континентальном первенстве без набранных очков.

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