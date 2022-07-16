Англия разгромила Северную Ирландию на женском чемпионате Европы

Женская сборная Англии по футболу смогла разгромить в очной встрече Северную Ирландию со счетом 5:0. Таким образом, «три льва» одержали три победы в трех матчах группового раунда домашнего Евро-2022.

В составе английской команды отметились голами Фрэн Кирби, Бет Мид, а Алессия Руссо оформила дубль. Еще один мяч Келси Берроуз забила в свои ворота. Сборная Англии заблаговременно вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Англичанки сыграют на этой стадии с командой, занявшей в группе В вторую строчку.

Кроме победы над Северной Ирландией, Англия смогла одолеть Австрию (1:0) и Норвегию (8:0). Англичанки не пропустили ни одного гола на турнире.